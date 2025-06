LPI-J: Einbruch in Bad Sulza

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Einen Radlader im Wert von etwa 67.000 Euro entwenden unbekannte Täter von einer Baustelle in der Borgfeldtstraße. Am Dienstagmorgen stellten die Arbeiter das Fehlen des Arbeitsgerätes fest. Die Täter müssen in der Nacht zuvor mit einem größeren Transportfahrzeug zum Tatort gelangt sein, um das Gerät aufzuladen. Auch ein Bagger wurde versucht zu stehlen, was jedoch misslang. ...

