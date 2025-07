Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Elektroscooter - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.07.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Sonntag, 27.07.2025, 21:00 -22:00 Uhr

Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Elektroscooter in der Breslauer Straße in Gudensberg. Hierfür beschädigten sie das am Gefährt angebrachte Schloss, das sie ebenfalls mitnahmen.

Der Besitzer hatte den weißen E-Scooter der Marke TITRA-TANK vor einem Wohnhaus an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Die Täter durchtrennten das Schloss mittels unbekannten Werkzeugs, entwendeten anschließend das Fahrzeug und flüchteten vom Tatort.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Elektroroller das Versicherungskennzeichen "231AHL" angebracht.

Der Wert des gestohlenen Rollers liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell