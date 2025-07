Polizei Homberg

POL-HR: PKW-Brand in Homberg - Technischer Defekt als mögliche Ursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.07.2025:

Homberg/Efze

Ereigniszeit: Sonntag, 27.07.2025, 03:30 Uhr

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße in Homberg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein PKW der Marke Audi in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Fahrzeug bei Eintreffen der Einsatzkräfte mittig auf der Fahrbahn.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen vor. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt brandursächlich war. Unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers hatte der PKW mehrere Störungen angezeigt.

Der 36-jährige Fahrzeughalter konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

