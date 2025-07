POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.07.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Mittwoch, 23.07.2025, 22:09 Uhr Am Mittwochabend gerieten Kleidungsstücke in einem Altkleidercontainer in der Osttangente in Schwalmstadt-Treysa in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Wie es zur Brandentstehung kam, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Container ...

