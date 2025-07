Polizei Homberg

POL-HR: Altkleidercontainer brennt vollständig aus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.07.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 23.07.2025, 22:09 Uhr

Am Mittwochabend gerieten Kleidungsstücke in einem Altkleidercontainer in der Osttangente in Schwalmstadt-Treysa in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Wie es zur Brandentstehung kam, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Container und die darin befindlichen Kleidungsstücke wurden durch das Feuer beschädigt.

Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell