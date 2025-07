Polizei Homberg

POL-HR: Jugendliche mit gestohlenen Rollern unterwegs

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2025:

Homberg / Efze

Tatzeit: Montag, 21.07.2025, gg. 10:45 Uhr

Am Montagvormittag ging bei der Polizeistation in Homberg die Mitteilung einer Zeugin ein, wonach drei Jugendliche mit ihren Motorrollern verbotswidrig in den Efzewiesen herumfahren würden.

Die Beamten der Polizeistation Homberg und des Regionalen Verkehrsdienstes leiteten Fahnungsmaßnahmen nach den Fahrzeugen ein. Im Davidsweg konnten zwei Jugendliche mit jeweils einem Roller kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf wurde ein dritter Jugendlicher mit Roller festgestellt und ebenfalls kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellte sich heraus, dass die Jugendlichen mit gestohlenen Fahrzeugen unterwegs waren. Zudem war an einem der Roller ein fremdes Versicherungskennzeichen angebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen ursprünglich zu einem weiteren Roller gehörte, der sich jedoch nicht unter den kontrollierten Fahrzeugen befand. Im Gespräch mit dem Halter stellte sich heraus, dass dieser Roller ebenfalls entwendet worden war - der Diebstahl war dem Besitzer bis dahin noch nicht aufgefallen.

Die 14- und 15-jährigen Jungen aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden vorübergehend festgenommen und auf die Polizeistation nach Homberg verbracht. Gegen sie leitete die Polizei nun mehrere Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verdacht auf Urkundenfälschung, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verdachts auf Kraftfahrzeugdiebstahls ein. Nach Abschluss der Maßnahmen und Benachrichtigung der Eltern wurden die Jugendlichen nach Hause entlassen. Weiterhin wurden die sichergestellten Fahrzeuge an rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem gestohlenen Roller der Marke Malaguti in rot. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dieser zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen im Schmückebergsweg in Homberg gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 500 Euro. Hinweise dazu nimmt die Polizeistation in Homberg/Efze unter Telefon 05681/774-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

