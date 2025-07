POL-HR: Diebstahl von landwirtschaftlicher Elektronik

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.07.2025: Felsberg Tatzeit: bis Donnerstag, 17.07.25; 08:30 Uhr Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen an einem Warenlager für Gartenbedarf in der Straße "Zur Ederau" in Felsberg-Gensungen zu schaffen gemacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter zunächst eine Bauzaunbegrenzung auf und begaben sich anschließend in den Lagerbereich des Gartenbedarfs. Von dort ...

