POL-BO: Tankbetrug: Wer kennt diesen Mann? - Person identifiziert

Witten (ots) - Unbekannte sind am frühen Montag, 19. Mai, in ein Ladengeschäft in Witten-Mitte eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 0.10 Uhr verschafften sich die Täter nach derzeitigem Stand über das Flachdach gewaltsam Zutritt in den Vorraum eines Supermarktes an der Breite Straße 23. Hierbei lösten sie den Alarm aus und flüchteten daraufhin unerkannt. Beute machten sie Stand jetzt keine. Wer hat etwas ...

