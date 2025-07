Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Warenlager

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.07.2025:

Felsberg

Tatzeit: bis Donnerstag, 17.07.25; 08:30 Uhr

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen an einem Warenlager für Gartenbedarf in der Straße "Zur Ederau" in Felsberg-Gensungen zu schaffen gemacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter zunächst eine Bauzaunbegrenzung auf und begaben sich anschließend in den Lagerbereich des Gartenbedarfs. Von dort entwendeten sie mehrere Säcke Blumenerde und eine unbekannte Anzahl von Pflanzen. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell