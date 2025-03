Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Seelhorst: Neunjähriges Mädchen von Kleintransporter angefahren und verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstag, 15.03.2025, im hannoverschen Stadtteil Seelhorst von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren spielte die Neunjährige gegen 17:05 Uhr mit anderen Kindern auf dem Gehweg vor einem Haus in der Liebrechtstraße in Hannover-Seelhorst. Als sie die Straßenseite wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Kleintransporter. Das Mädchen stürzte zu Boden und das Fahrzeug überrollte das rechte Bein des Kindes. Der unbekannte Fahrer hielt zunächst kurz an, beschleunigte dann aber und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Transporter handelt es sich um ein weißes Speditionsfahrzeug mit einem Logo, das nach dem Unfall in die Ottostraße abgebogen sein soll.

Die Neunjährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie operiert werden musste.

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 in Verbindung zu setzen. /nash, pol

