POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.07.2025:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, 18.07.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 19.07.2025, 08:45 Uhr

Unbekannte Täter sind in zwei benachbarte Gewerbeobjekte in der Sandstraße in Melsungen eingebrochen, die auf die Herstellung und den Verkauf von KFZ-Kennzeichen spezialisiert sind.

Im ersten Fall verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen sowie vorderen Bereich Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie gezielt die Innenräume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt.

Auch in das zweite Objekt versuchten die unbekannten Täter einzudringen. Zunächst scheiterten sie an der vorderen Eingangstür. Danach hebelten sie ein Fenster im hinteren Gebäudebereich auf und gelangten so in das Objekt. Auch hier durchsuchten sie den Innenraum nach Wertgegenständen und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld sowie ein Portemonnaie. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf etwa 350 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg bittet um Hinweise unter Telefon 05681/7740.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

