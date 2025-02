Polizei Aachen

POL-AC: Nach WhatsApp-Nachrichten über die angebliche Entführung eines Kindes - Polizei Aachen gibt Entwarnung und Verhaltenshinweise

StädteRegion Aachen/ Herzogenrath (ots)

In den vergangenen Wochen hat eine Nachricht - verbreitet über den Messenger-Dienst "WhatsApp" - viele Eltern schulpflichtiger Kinder in Herzogenrath beunruhigt. Darin war die Rede von einer "versuchten Entführung" eines Kindes, das zuvor von einem unbekannten Mann vor einer Schule angesprochen worden sein soll. In zahlreichen Gruppen auf Social Media wurde diese Nachricht verbreitet, nicht nur in Herzogenrath. Viele Eltern waren verunsichert und besorgt. Sie teilten diese Nachricht in den Sozialen Netzwerken.

Nach intensiven Ermittlungen gibt das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Aachen Entwarnung: Bei diesen Nachrichten handelt es sich um eine Falschmeldung. Hintergrund der Meldung ist offenbar ein Missverständnis. Eine Gefahr für die Kinder bestand zu keiner Zeit.

Da solche und ähnliche Nachrichten immer wieder kursieren, gibt die Polizei Aachen folgende Verhaltenstipps:

1. Prüfen Sie Informationen vor einer Weiterleitung: Verbreiten Sie keine Warnungen oder Verdachtsmeldungen, deren Ursprung und Wahrheitsgehalt Sie nicht selbst nachprüfen können. Informieren Sie im Zweifel die Polizei, die solchen Hinweisen unmittelbar nachgeht.

Falschmeldungen können zu Unsicherheit und Angst führen, Unschuldige gefährden und die Arbeit der Polizei erschweren. Besprechen Sie Gerüchte kritisch anstatt Sie ungefiltert weiterzugeben.

2. Ruhe bewahren und handeln: Versuchen Sie, die Ruhe zu bewahren und lassen Sie sich nicht von einer Gruppendynamik leiten.

Wenn Sie konkrete Informationen haben oder eine Gefahr vermuten, melden Sie sich direkt bei der Polizei. Die Polizei kann Informationen prüfen und angemessen reagieren. Bringen Sie sich und andere Menschen nicht durch eigene "Ermittlungen" in Gefahr.

Bei Verdachtsfällen oder dringenden Hinweisen wenden Sie sich immer an die Polizei unter der Notrufummer 110 oder an die nächstgelegene Polizeiwache. (sk/nk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell