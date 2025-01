Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fünf Pkw beschädigt

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich am Freitag gegen 18:00 Uhr auf einen Privatparkplatz in der Dingelstedtstraße und beschädigten vier geparkte Pkw, wobei Außenspiegel und Scheibenwischer zerstört wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Straße Am Oberschloss in Kranichfeld. Hier begaben sich unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Grundstück zum dortigen Carport und zerstachen bei einem Pkw Honda einen Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.

