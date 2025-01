LPI-J: Ladendiebstahl mit Waffe

PI Apolda (ots) - Am Freitag, 03.01.2025, 20:30 Uhr, kam es zum Unfall in Kromsdorf, Dorfstraße. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Dorfstraße aus Weimar kommend in Richtung Kromsdorf Nord. Aufgrund nasser Fahrbahn kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Die Hauswand wurde im Sockelbereich beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 450,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

