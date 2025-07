POL-HR: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Polizei Homberg

Trickdiebe erbeuten Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.07.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Mittwoch, 23.07.2025, 09:55 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde ein Passant in der Kasseler Straße in Fritzlar Opfer eines Trickdiebstahls. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, vor der Masche zu warnen.

Der Geschädigte stand gegen 09:55 Uhr auf dem Gehweg, als er plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer Frau. Der männliche Täter hielt eine 2-Euro-Münze in der Hand und bat darum, diese in kleinere Münzen zu wechseln. Der Anzeigenerstatter kam der Bitte nach und holte aus seiner Geldbörse mehrere Euro- und Cent-Münzen hervor. Während des Vorgangs trat der Mann sehr nah an den Geschädigten heran. Auffällig dabei war, dass er dabei eine Serviette in der Hand hielt. Als der Anzeigenerstatter zwei Euro in einer kleineren Stückelung übergab, merkte der Unbekannte an, dass leider noch 50 Cent fehlen würden. Unbemerkt nahm der Trickdieb dabei die Hand mit der Serviette nach oben und hielt sie über das Portemonnaie des Geschädigten. Nachdem beide das Kleingeld noch einmal gemeinsamen gezählt hatten, bedankte sich der Unbekannte und entfernte sich mit seiner weiblichen Begleitung in Richtung Busbahnhof Fritzlar.

Wenige Minuten später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl. Beim Blick in die Geldbörse stellte er fest, dass sein komplettes Scheingeld fehlte und offensichtlich durch den Unbekannten entwendet worden war.

Die unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden: Der männliche Haupttäter ist ca. 60 - 65 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und hat eine korpulente Statur. Markant waren sein rundes Gesicht und das schüttere, gräuliche Haar. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und war mit einem kurzärmligen Hemd bekleidet, das Streifen aufwies.

Die weibliche Mittäterin, die bei den Vorfall nach ersten Ermittlungen nur eine begleitende Rolle spielte, ist ca. 60 Jahre alt, 1,60 - 1.65 m groß, hat ebenfalls eine korpulente Statur und dunklere, längere Haare.

Wer Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Fritzlar unter der Telefonnummer 05622/9966-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei auch noch einmal vor dem sogenannten Geldwechseltrick. Kriminelle nutzen dabei die Ablenkung der angesprochenen Menschen, um Geld aus ihrem Portemonnaie zu entwenden. Grundsätzlich können potenzielle Opfer jederzeit an jedem Ort mit betrügerischer Absicht angesprochen werden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Masche schützen können, sind:

- Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden - auch gut gekleidete und freundliche Menschen können schlechte Absichten haben.

- Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen.

- Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten.

- Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem Geschäft oder einem Kreditinstitut.

