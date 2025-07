Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung in Freibad - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.07.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Mittwoch, 09.07.2025 gegen 20:00 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025 gegen 08:00 Uhr

Zwischen dem 09.07.2025 und dem 10.07.2025 kam es in der Straße "Am Schwimmbad" in Willingshausen-Wasenberg zu einer Sachbeschädigung, wie die Gemeinde Willingshausen der Polizeistation Schwalmstadt kürzlich mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten Unbekannte in der Tatnacht das Freibad in Wasenberg, zündeten dort mindestens sechs Feuerwerkskörper und warfen diese anschließend in das Schwimmbecken. Dadurch entstand ein Sachschaden im Schwimmbecken, der auf ca. 800 Euro geschätzt wird.

Infolge der Beschädigung musste das Schwimmbad für einen Tag geschlossen werden, da die betroffenen Stellen zunächst einer Begutachtung unterzogen werden mussten.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 06691/9430 zu melden.

