POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch in der Bochumer Straße

Hattingen (ots) - Am 07.03.2025, gegen 15:30 Uhr, beabsichtigte ein 92-jähriger Hattinger in der Schillerstraße seinen Pkw in einer Parkbox einzuparken. Aufgrund einer Fehlbedienung der Pedaltastatur beim Einparken touchierte der 92-Jährige eine Hauswand. Er wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

