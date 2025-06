Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schussähnliche Geräusche gemeldet - Größerer Polizeieinsatz +++ Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und zwei Motorrollerfahrern +++ Einbrecher zugange

Wiesbaden (ots)

1. Schussähnliche Geräusche gemeldet - Größerer Polizeieinsatz, Wiesbaden-Rambach, Ostpreußenstraße, 04.06.2025, 20.35 Uhr

(pl)In Rambach kam es am Mittwochabend aufgrund schussähnlicher Geräusche zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 20.35 Uhr wurden der Polizei von einer Anwohnerin der Ostpreußenstraße schussähnliche Geräusche sowie Schreie eines Mannes aus Richtung des Waldstücks zwischen der Ostpreußenstraße und der Nauroder Straße gemeldet. Aufgrund des Sachverhaltes wurden zahlreiche Polizeikräfte und auch ein Polizeihubschrauber vor Ort entsandt. Da die Absuche der Umgebung zu keinen weiteren Erkenntnissen führte, konnte die Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden. Es liegen keine Hinweise auf das Vorliegen einer Straftat vor. Während des Hubschraubereinsatzes wurde der Pilot von einer nicht zu lokalisierenden Person mit einem Laser geblendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Anvisieren von Flugzeugen oder das Blenden von Piloten mit Laserpointern schlimme Folgen haben kann. Es handelt sich hierbei um keinen Streich, sondern um eine Straftat. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und zwei Motorrollerfahrern, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 04.06.2025, 23.50 Uhr

(pl)Am späten Mittwochabend kam es im Bereich der "Schneckenbrücke" in Mainz-Kostheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Fußgänger und zwei Männern auf einem Motorroller. Nach Angaben des Fußgängers habe er gegen 23.50 Uhr mit seinem Handy die beiden Unbekannten filmen wollen, wie diese mit dem Kleinkraftrad widerrechtlich die Brücke befuhren. In Folge dessen sei er von dem Fahrer und dessen Sozius körperlich angegangen und aufgefordert worden sein Handy herauszurücken. Statt der Aufforderung nachzukommen habe der 49-Jährige Pfefferspray eingesetzt, woraufhin das Duo wieder auf den roten Motorroller gestiegen und in Richtung Hochheim davongefahren sei. Die beiden Männer wurden als ca. 20 Jahre alt beschrieben und sollen beide einen schwarzen Helm getragen haben. Während einer ein rot-weißes Oberteil von "Adidas" getragen habe sei der andere mit einem weißen Oberteil bekleidet gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Nacht zum 04.06.2025

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurden in Wiesbaden drei gewerbliche Betriebe von Einbrechern heimgesucht. Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Schiersteiner Straße hatten es die Täter auf das in der Kasse befindliche Bargeld abgesehen. Auch aus einer Tierarztpraxis in der Hagenauer Straße ließen die Einbrecher aufgefundenes Bargeld mitgehen. In der Platter Straße entwendeten die Unbekannten aus einer Gaststätte neben Bargeld auch noch ein iPad sowie zwei Schnapsflaschen. Hinweise zu den drei Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

