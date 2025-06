Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Straßenraub +++ Frau beim Aussteigen aus Linienbus unsittlich berührt +++ Einbrecher und Autoaufbrecher zugange +++ Angriff auf der Autobahn

Wiesbaden (ots)

1. Straßenraub,

Wiesbaden, Schlossplatz, 04.06.2025, 00:35 Uhr

(mv)In der vergangenen Nacht kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem Straßenraub. Unbekannte näherten sich gegen 00:35 Uhr auf dem Schlossplatz zwei 37 und 30 Jahre alten Männern und griffen diese an. Hierbei wurden ein Rucksack und ein Portemonnaie unter Gewaltanwendung weggenommen. Anschließend flüchteten die Räuber vom Tatort. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Frau wird als circa 165 cm groß mit einer blauen Jacke bekleidet und dunklen zum Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Die männlichen Täter sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter sei 180 cm groß gewesen, habe dunkle Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Frau beim Aussteigen aus Linienbus unsittlich berührt, Wiesbaden, Mainzer Straße, 02.06.2025, 06.45 Uhr

(pl)Eine 33-jährige Frau wurde am Montagmorgen beim Aussteigen aus einem Linienbus von einem unbekannten Mann belästigt. Die Frau stieg gegen 06.45 Uhr in der Mainzer Straße aus dem Bus aus, als sie währenddessen von dem Mann unsittlich berührt wurde. Der dunkelgekleidete Täter soll etwa 50 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild", eine kräftige Statur sowie dunkle, kurze, lockige Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Dotzheim, 03.06.2025 bis 04.06.2025

(pl)In Dotzheim wurden in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung im Froschkönigweg ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und ergriffen mit den aufgefundenen Wertgegenständen unerkannt die Flucht. Eine Nacht später nahmen die Täter eine Wohnung in der Freudenbergstraße ins Visier und ließen unter anderem Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Oranienstraße, 03.06.2025, 05.50 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen ist ein unbekannter Täter in ein Restaurant in der Oranienstraße eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich gegen 05.50 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete das in der Kasse befindliche Bargeld. Der Täter wurde bei der Tat videografiert. Er ist schlank und war mit einem Kapuzenpullover, einer langen, locker sitzenden Hose sowie einer Umhängetasche bekleidet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Diebstahl aus PKW - Werkzeug gestohlen, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Montag, 02.06.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 03.06.2025, 10:40 Uhr

(jr)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen stahlen unbekannte Täter diverses Werkzeug aus einem Fahrzeug in Wiesbaden. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines in der Hollerbornstraße geparkten weißen Renault Kangoo ein und entwendeten diverses im Fahrzeug befindliches Werkzeug im Gesamtwert von ca. 5.000 EUR. Im Anschluss entfernten sich die Autoaufbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbrecher scheitern zweimal - Fenster und Tür halten stand, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 31.05.2025, 06:00 Uhr bis Dienstag, 03.06.2025, 08:00 Uhr

(jr)In den vergangenen Tagen kam es in Dotzheim zu zwei versuchten Einbrüchen.

Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Wiesbadener Hausmeisterbüro. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich demnach widerrechtlich Zugang zu einem Büroraum in der Dotzheimer Straße zu verschaffen. Hierzu hebelten die Täter an einem Fenster, scheiterten aber beim Versuch dieses gewaltsam zu öffnen. Die Einbrecher flohen im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zum Beginn dieser Woche kam es ebenfalls in der Dotzheimer Straße zu einem weiteren Einbruchversuch. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an der Eingangstür einer Kindertagesstätte zu schaffen. Wie im vorgenannten Fall scheiterten die Täter mit ihrem Versuch die Tür aufzuhebeln - die Tür hielt stand, die Einbrecher flohen in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Diebe am Werk,

Wiesbaden-Schierstein, 02.06.2025, 17:00 Uhr bis 03.06.2025, 09:00 Uhr

(mv) In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Diebe in Wiesbaden-Schierstein an vier verschiedenen Örtlichkeiten zu. Sie hatten es bei sieben geparkten Fahrzeugen auf die im Innenraum zurückgelassen Wertsachen abgesehen. Die bislang unbekannten Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise geparkte Autos in der Kleinaustraße, Lippestraße und Reiherstraße. Die Diebe konnten unter anderem Portemonnaies sowie Bargeld erlangen und mit der Beute unerkannt fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Angriff auf der Autobahn,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, 03.06.2025, 15:32 Uhr

(mv)Gestern Nachmittag kam es zwischen einer 33 Jahre alten Frau und einem 41 Jahre alten Mann zu einem handfesten Streit auf der BAB 3 bei Wiesbaden, Was gegen 15:30 Uhr im fahrenden VW T-Roc im Bereich von Wiesbaden mit Beleidigungen begann, endete in einem körperlichen Angriff und schlussendlich auf dem Standstreifen. Der 41-jährige Angreifer ließ auch nach Stillstand des Fahrzeuges nicht locker. Er wirkte außerhalb des Autos noch weiter auf die Frau ein, bis Zeugen und die Polizei am Tatort kurz hinter der Tank- und Rastanlage Medenbach zur Hilfe kamen. Mögliche weitere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizeiautobahnstation unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell