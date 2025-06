Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Dienstgebäude von Einbrechern heimgesucht +++ Baumaschinen gestohlen +++ Brennende Großraummülltonne

Wiesbaden (ots)

1. Dienstgebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 02.06.2025, 14.20 Uhr bis 03.06.2025, 05.30 Uhr

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein Dienstgebäude in der Dotzheimer Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück, hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend ergriffen die Einbrecher mit bislang noch unbekanntem Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baumaschinen gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Stielstraße, 31.05.2025, 15.00 Uhr bis 02.06.2025, 06.20 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen von einem Baustellengelände in der Stielstraße in Schierstein diverse Baumaschinen und Utensilien entwendet. Die Diebe öffneten gewaltsam den Bauzaun, machten sich an den Baucontainern zu schaffen und ließen hieraus die Gerätschaften mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Brennende Großraummülltonne,

Wiesbaden, Riederbergstraße, 02.06.2025, 18.30 Uhr

(pl)In der Riederbergstraße brannte am Montagabend eine Großraummülltonne. Das Feuer wurde gegen 18.30 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

