POL-WI: Einbrecher festgenommen +++ Zwei Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern +++ Einbruch in Gaststätte +++ E-Bikes gestohlen +++ Brennende Mülltonne +++ Auto zerkratzt +++ Betrunken ohne Führerschein

1. Einbrecher festgenommen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Eschbornstraße, 29.05.2025, 19:00 Uhr bis 30.05.2025, 05:15 Uhr

(mv)Am frühen Freitagmorgen wurde ein Tatverdächtiger kurz nach einem Einbruch in einen Keller in der Wiesbadener Eschbornstraße festgenommen. Ein Einbrecher drang in der Nacht zum Freitag in den Keller ein und konnte mit der Beute vom Tatort fliehen. Kurz nach Bemerken des Einbruchs konnte der Geschädigte einen Mann, welcher seine entwendete Kleidung trug, an einer nahegelegenen Tankstelle feststellen. Hinzugerufene Kräfte der Polizei konnten die Person, einen 45-jährigen Mann, vor Ort festnehmen. Der Festgenommene muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs verantworten. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2450 entgegen.

2. Zwei Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern, Wiesbaden, 28.05.2025, 14.15 Uhr bis 01.06.2025, 17.55 Uhr

(pl)In den vergangenen Tagen sind in Wiesbaden zwei Einfamilienhäuser in das Visier von Einbrechern geraten. In der Zugspitzstraße schlugen die Täter zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagnachmittag zu und entwendeten aus dem angegangenen Wohnhaus unter anderem Bargeld sowie Goldmünzen. Das zweite Einfamilienhaus wurde in der Nacht zum Samstag in der Danziger Straße von einem Einbrecher heimgesucht. Der Täter hatte sich gegen Mitternacht durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, war dann aber auf eine Überwachungskamera aufmerksam geworden, woraufhin er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Der Einbrecher trug eine Bauchtasche, eine Mütze, Sportschuhe und Handschuhe. In beiden Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Faulbrunnenstraße, 29.05.2025, 22.00 Uhr bis 30.05.2025, 10.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Faulbrunnenstraße eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch eine aufgehebelte Tür in die Gasträume ein und ließen das aufgefundene Münzgeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zwei Garagen angegangen - E-Bikes gestohlen, Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Rößlerstraße, 30.05.2025, 15.00 Uhr bis 31.05.2025, 14.00 Uhr

(pl) In der Rößlerstraße und in der Hans-Böckler-Straße waren zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag Fahrraddiebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zu zwei Garagen, schnappten sich die darin befindlichen E-Bikes und ließen in einem Fall noch weiteres Fahrradzubehör mitgehen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Brennende Mülltonne,

Mainz-Kastel, Elisabethenstraße, 01.06.2025, 22.45 Uhr

(pl)Auf einem Spielplatz in der Elisabethenstraße brannte am Sonntagabend eine Mülltonne. Das Feuer wurde gegen 22.45 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Auto zerkratzt,

Wiesbaden-Dotzheim, Brüder-Grimm-Straße, 30.05.2025 bis 31.05.2025, 11:00 Uhr

(mv)Bislang unbekannte Täter beschädigen zwischen Freitag und Samstag einen PKW in der Brüder-Grimm-Straße in Wiesbaden-Dotzheim. Die Täter zerkratzten den auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten schwarzen BMW. Hierbei wurde auch ein verfassungswidriges Symbol in den Lack geritzt. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Farbschmiererei an Sitzbank,

Mainz-Kostheim, Oberer Sampelweg, Festgestellt: 30.05.2025, 19.25 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben in Kostheim im Bereich der Straße "Oberer Sampelweg" eine Sitzbank mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen beschmiert. Die Schmierereien wurden am Freitagabend durch einen Spaziergänger festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Betrunken ohne Führerschein,

Wiesbaden, Grorother Straße, 01.06.2025, 06:00 Uhr

(mv)Am Sonntagmorgen fuhr ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann ohne Führerschein mit Schlangenlinien über die A66 in Richtung Wiesbaden-Frauenstein. Gegen 06:00 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden PKW auf der A66 und schlussendlich in der Grorother Straße. Dort konnte die Fahrt durch die Polizei beendet und das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss und war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

