POL-WI: Einbruch in Wohnung +++ Kabeldiebe zugange +++ Gasflaschen gestohlen +++ Glasscheibe eingeworfen +++ PKW überschlägt sich mehrfach

1. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Oranienstraße, 27.05.2025, 09.15 Uhr bis 13.15 Uhr

(pl)Am Dienstagvormittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Oranienstraße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 09.15 Uhr und 13.15 Uhr durch eine aufgebrochene Eingangstür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und ergriffen anschließend mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kabeldiebe zugange,

Wiesbaden, Walter-Hallstein-Straße, Montag, 26.05.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 08:10 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag haben Kabeldiebe in einer im Umbau befindlichen Tiefgarage in Wiesbaden zugeschlagen. Im Zeitraum von Montag, 14:00 Uhr bis Dienstag, 08:10 Uhr begaben sich die Diebe in die Tiefgarage in der Walter-Hallstein-Straße und entwendeten dort unbemerkt eine Kabeltrommel mitsamt mehreren Hundert Metern Kabel im Wert von etwa 1.500 Euro.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Gasflaschen gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 26.05.2025, 20:30 Uhr bis 27.05.2025, 08:00 Uhr

(mv)In der Nacht von Montag auf Dienstag waren auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Biebrich Diebe zugange. Die Täter begaben sich vor den Getränkemarkt in der Hagenauer Straße in Wiesbaden. Dort brachen sie eine Gitterbox auf und entwendeten mehrere Gasflaschen. Anschließend flohen die Diebe unerkannt vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Glasscheibe eingeworfen,

Wiesbaden, Rheinstraße, 27.05.2025, 00:30 Uhr bis 05:15 Uhr

(mv)In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe in der Wiesbadener Rheinstraße mit einem Stein beworfen. Die Steinewerfer beschädigten die Glasscheibe eines Kiosks in der Rheinstraße zwischen 00:30 Uhr und 05:15 Uhr und flohen anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. PKW überschlägt sich mehrfach,

Wiesbaden-Frauenstein, Georgenborner Straße, 27.05.2025, 15:30 Uhr

(mv)Am Dienstagnachmittag verlor ein Autofahrer auf dem Weg von Georgenborn nach Wiesbaden-Frauenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der 21-jährige Fahrer befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Seat Ibiza die Georgenborner Straße in Richtung Wiesbaden-Frauenstein. In einem Kurvenbereich verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er konnte entgegenkommenden Fahrzeugen ausweichen, geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

