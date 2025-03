POL-GM: Zeitumstellung und Wildwechsel

Gummersbach (ots) - Standgehalten hat die Tür eines Kiosks in der Gummersbacher-Innenstadt. Kriminelle hatten versucht, in einen Kiosk in der Moltkestraße einzubrechen. Zwischen 23 Uhr am Montag (24. März) und 08 Uhr am Dienstag (25. März) setzten die Einbrecher an der Kiosk-Tür ihr Hebelwerkzeug an, schafften es allerdings nicht hinein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 ...

