POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung: Diebstahl in Juweliergeschäft in Hamburg - mögliche Bezüge nach NRW

Nach einem Diebstahlsdelikt in einem Juweliergeschäft in Hamburg-Neustadt am 4. Dezember 2025 gibt es offenbar Hinweise, dass die Täter Bezüge nach NRW haben.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.polizei.hamburg/fahndung-und-diebesgutdatenbank/oeffentlichkeitsfahndung-nach-mehreren-betrugsdelikten-1040792?fbclid=IwY2xjawJPmmdleHRuA2FlbQIxMAABHQ4la3IsDdBrROlGcrDgayLGiMfeFIkbcAsv8DcOExV5A4r2LDcnjXMWiQ_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Hier finden Sie die ursprüngliche Pressemitteilung der Polizei Hamburg: https://www.presseport al.de/blaulicht/pm/6337/5924471?fbclid=IwY2xjawJPd4NleHRuA2FlbQIxMAABHaggfh8mHXf 3ZNwdN5JnnIHKbALWJXPxx1Oy1xtpIkghjfIBYV8c0qZ0yA_aem_Hc1g3CPmiYSagy231AABTw

