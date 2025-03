Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Nümbrecht (ots)

Am Montagmorgen (24. März) wollte eine 63-jährige Nümbrechterin mit ihrem VW von der Straße "Ölsbachtal" nach rechts auf die Gouvieuxstraße in Richtung Nümbrecht abbiegen. Dabei kam es gegen 09:05 Uhr zum Zusammenstoß mit dem VW eines 73-jährigen Nümbrechters, der auf der bevorrechtigen Gouvieuxstraße unterwegs war und aus Richtung Göpringhausen kam. In Folge des Zusammenstoßes kam der 73-Jährige von der Straße ab und landete auf einer Leitplanke. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Das Auto des 73-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell