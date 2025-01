Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt an drei Gemeinden Löschfahrzeuge

Schwerin (ots)

Anlässlich der Einweihung des Anbaus am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Upahl übergibt Innenminister Christian Pegel am Donnerstag je ein Löschfahrzeug an den Upahler Bürgermeister Steve Springer, Bürgermeisterin der Gemeinde Gägelow Christina Wandel und an Bürgermeister Lars Prahler der Stadt Grevesmühlen.

Termin: Donnerstag, 9. Januar 2025, 14.30 Uhr

Ort: Breite Str. 11, 23936 Upahl, Freiwillige Feuerwehr Upahl

Die Gemeinde Upahl und die Gemeinde Gägelow im Landkreis Nordwestmecklenburg erhalten jeweils ein Löschfahrzeug des Typs LF 20. Für den Kauf erhielt Upahl eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 147.000 Euro und Gägelow über rund 141.000 Euro. Ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 geht an die Stadt Grevesmühlen. Dafür erhielt die Stadt 140.000 Euro Sonderbedarfszuweisung.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell