POL-HR: Fahrzeugbrand auf Autohof - Kleinbus vollständig ausgebrannt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.07.2025: Schwalmstadt Ereigniszeit: Freitag, 25.07.2025, 00:19 Uhr Am frühen Freitagmorgen gegen 00:19 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung aus einem Gewerbeobjekt in der Alleinsteiner Straße in Schwalmstadt gemeldet. Das betroffene Gebäude wird derzeit von mehreren Gewerbetreibenden gemeinschaftlich genutzt. Feuerwehr, Polizei sowie ein ...

