Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Sonntag, 27.07.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 30.07.2025, 13:00 Uhr

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 27.07.2025 und Mittwochmittag, 30.07.2025, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Abwesenheit des Wohnungsinhabers Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bergheimer Straße in Borken-Gombeth.

Die Unbekannten hebelten ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster des Wohn- und Schlafbereichs mittels nicht bekannten Werkzeugs auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten offenbar gezielt nach Wertgegenständen.

Die Täter entwendeten eine Spielkonsole (Playstation 5), Bargeld in Form von Münzen sowie Modeschmuck.

Anschließend flüchteten sie nach derzeitigen Erkenntnissen durch die Wohnungstür und die zur Straße hin gelegene Hauseingangstür in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im oberen dreistelligen Eurobereich beziffert.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell