POL-HR: Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz in der Sommer- und Ferienzeit - Informationsstand am 13.08.2025 in Fritzlar auf dem Marktplatz

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.08.2025:

Schwalm-Eder-Kreis / Fritzlar

Ferienzeit bedeutet für viele Menschen: Ab in den Urlaub, um sich zu erholen, Kraft zu tanken, gemeinsam Zeit zu verbringen und das möglichst ohne Ängste und Sorgen - vor allem aber ohne Angst davor, beim Nachhausekommen etwas Unerwartetes vorzufinden.

Unbelebte Häuser, überquellende Briefkästen, heruntergelassene Rollläden, aber auch unbewegte Fahrzeuge auf oder vor den Grundstücken werden von Einbrechern wahrgenommen. Viele Urlauber posten ihre schönen Erlebnisse und Bilder in den sozialen Netzwerken, oft sogar mit Ab- und Rückreisedaten.

Vorsicht, denn Einbrecher beschädigen nicht nur Türen und Fenster, um in die Häuser oder Wohnungen zu gelangen. Sie dringen auch in die Privatsphäre der Betroffenen ein, durchsuchen alles gezielt nach Wertgegenständen und können so Angst und Unsicherheit, in manchen Fällen auch schlaflose Nächte, bereiten.

Im Rahmen der "Sommerkampagne Wohnungseinbruch 2025" und damit die Menschen unbekümmert in den Urlaub fahren können, warnt die Polizei vor erhöhter Einbruchsgefahr in der Sommer- und Ferienzeit und gibt Tipps, wie man sich in der Urlaubszeit vor unerwünschten Gästen schützen kann.

Die Abteilung E4 des Polizeipräsidiums in Nordhessen lädt hierfür in Verbindung mit der Kriminalpräventionsberatung der Polizeidirektion in Homberg dazu ein, am 13.08.2025, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, nach Fritzlar auf den dortigen Wochenmarkt, zu kommen. An einem Präventionsstand auf der Marktplatzbühne kann man mit den Beraterinnen und Beratern ins Gespräch gehen und sich wertvolle Tipps zur Absicherung der Wohnung oder des Hauses holen.

ALLGEMEINE TIPPS ZUM EINBRUCHSSCHUTZ DER POLIZEI: - Verschließen Sie Türen und Fenster vor ihrer Abreise bzw. vor dem Verlassen Ihrer Wohnung. - Sichern Sie Ihre Wertsachen und lassen Sie diese nicht sichtbar im Haus liegen. Verstauen Sie sie in einem Safe oder deponieren diese zum Beispiel in einem Bankschließfach. - Simulieren Sie Anwesenheit: Hierzu können Sie Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Lösungen nutzen. Steuern Sie hiermit Licht, Radio oder Rollläden. - Lassen Sie Ihre Post von jemandem, dem Sie vertrauen, abholen oder durch Nachsendung stoppen. - Posten Sie keine Informationen oder Bilder in den sozialen Medien in Echtzeit. Das verrät, dass niemand zu Hause ist. - Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, die auf Abwesenheit hinweisen. - Bitten Sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde, nach dem Rechten zu sehen, Rollläden zu bedienen, den Briefkasten zu leeren und auf verdächtige Aktivitäten zu achten. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen, zum Beispiel unbekannte Personen oder Fahrzeuge, die sich wiederholt in der Umgebung aufhalten, sofort der Polizei. - Lassen Sie sich durch kriminalpolizeiliche Beratungsstellen kostenlos beraten.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

