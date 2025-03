Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 15.15 Uhr kam es Am Tivoli zu einem Verkehrsunfall mit einem Jungen, welcher plötzlich auf die Fahrbahn trat und dort von einer 32-jährigen Hyundai-Fahrerin erfasst wurde. Der Junge kam bei der Kollision zu Fall und verletzte sich augenscheinlich bei dem Aufprall, da er anschließend die Unfallstelle humpelnd in unbekannte Richtung verließ. Durchgeführte Ermittlungen zum angefahrenen Jungen verliefen bislang ergebnislos. Die Fahrzeugführerin, welche selbstständig den Notruf wählte, erlitt einen Schock. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des verletzten Jungen. Augenzeugen beschreiben diesen als ca. 10-15 Jahre alt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0067251/2025 bei der Polizei in Gotha entgegengenommen. (rak)

