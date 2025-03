Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raubüberfall auf Geldeinzahler

Gotha (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025 gegen 12:45 Uhr wollte ein 21jähriger Mann bei der Kreissparkasse Gotha in der Lutherstraße eine hohe fünfstellige Summe Bargeld einzahlen. Noch vor der Sparkasse wurde er von einer männlichen Person geschlagen und des Bargeldes beraubt. Der Täter flüchtete in Richtung Gartenstraße. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Krimminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0067083 (as)

