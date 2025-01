Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 26.12.2024 (15.30 Uhr) bis 30.12.2024 (19.00 Uhr) in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter beschädigten die Terrassentür, indem sie am Rahmen hebelten und die Glasscheibe einschlugen. Ihnen gelang es jedoch nicht in das Wohnhaus einzudringen. Hinweise bitte an die Polizei in ...

mehr