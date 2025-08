Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere PKW-Aufbrüche in Nassenerfurth - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2025:

Borken/Hessen

Mehrere PKW-Aufbrüche in Nassenerfurth - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: Freitag, 01.08.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 02.08.2025, 11:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es im Borkener Stadtteil Nassenerfurth zu insgesamt drei Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Die bislang unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Freitag, 01.08.2025, 16:00 Uhr, bis Samstag, 02.08.2025. 11:00 Uhr, in der Dresdener Straße sowie in der Forsthausstraße zu.

In zwei Fällen wurden PKW in der Dresdner Straße angegangen, ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Fortshausstraße. In einem Fall konnte der Tatzeitraum auf Samstag, 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Seitenscheibe - entweder auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite - gewaltsam Zugang zum Innenraum der Fahrzeuge. Dabei nutzten sie ein bislang unbekanntes Werkzeug.

Aus den betroffenen PKW entwendeten die Unbekannten unter anderem Geldbörsen mit geringen Bargeldbeträgen, diverse Bankkarten, einen Führerschein, einen Personalausweis sowie eine sogenannte JBL-Box im Wert von rund 100,- Euro. Im Anschluss entfernten sie sich vom Tatort.

Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dresdener Straße oder der Forsthausstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, -Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell