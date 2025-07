Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke rückt zu fünf Einsätzen aus

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke ist seit gestern Morgen zu fünf Einsätzen ausgerückt. Der Längste beschäftigte die Einsatzkräfte knapp 5 Stunden.

Gegen 5:56 Uhr klingelten die digitalen Meldeempfänger der Einsatzkräfte. Mit dem Einsatzstichwort Wasserschaden im Gebäude ging es zu einem Objekt in der Breddestraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Sozialgebäude bereits Spannungsfrei geschalten. Der Einsatzleiter musste feststellen, dass der Keller ca 140cm unter Wasser stand. Ein Volumen von überschlagen 300 Kubikmetern Wasser waren durch eine defekte Leitung ausgetreten. Mehrere Pumpen der Feuerwehr, die auch im Rahmen des Hochwassers zusätzlich angeschafft wurden, kamen hier zum Einsatz. Erst durch das Abschiebern der Wasserleitung durch den Netzversorger nahmen die Wassermassen ab. 8 Einsatzkräfte waren rund 5 Stunden im Einsatz.

Von der Einsatzstelle aus ging es direkt weiter in die Straße Rostesiepen. Ein medizinischer Notfall machte den Einsatz der Feuerwehr erforderlich, da der Patient nicht mehr eigenständig die Tür öffnen konnte. Nach dem Öffnen der Tür wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben.

Um 16:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte als First Responder in die Straße am Berge aus. Die Erstmaßnahmen für den medizinische Notfall führte die Feuerwehr durch und übergab die Patientin abschließend an den Rettungsdienst.

Heute Morgen ging es um 8:23 Uhr dann in die Frühlingstraße. Eine Person mit Rollstuhl steckte in einem Aufzug fest. Die Feuerwehr verschaffte sich ein Überblick und befreite die Person im Rollstuhl kurzerhand.

Der vorerst letzte Einsatz mit dem Einsatzstichwort Rauchentwicklung unklar wurde gegen 9:39 Uhr aus der Rehbergstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keine Rauchentwicklung oder ein Schadensereignis feststellen. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell