BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gleich zwei Gesuchte fest

Dortmund (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober) griff ein bisher Unbekannter im Hauptbahnhof Dortmund einen Mann mittels Pfefferspray an, nachdem dieser sich weigerte ihm sein Geld zu gegeben. Bundespolizisten leisteten Erste Hilfe und suchen nun nach Zeugen. Gegen 00:20 Uhr wurde die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof über einen verletzten Mann am ...

