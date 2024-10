Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter greift 23-Jährigen mit Pfefferspray an - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober) griff ein bisher Unbekannter im Hauptbahnhof Dortmund einen Mann mittels Pfefferspray an, nachdem dieser sich weigerte ihm sein Geld zu gegeben. Bundespolizisten leisteten Erste Hilfe und suchen nun nach Zeugen.

Gegen 00:20 Uhr wurde die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof über einen verletzten Mann am Nordausgang in Kenntnis gesetzt. Zuvor soll ein Unbekannter diesen mit Pfefferspray angegriffen haben. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem Verletzten und wuschen diesem umgehend die Augen mittels einer Augenspülung aus. Zuvor soll der serbische Staatsbürger am Nordausgang des Hauptbahnhofs auf einen Freund gewartet haben, als ein Fremder auf ihn zukam und ihn aufforderte ihm Geld zu geben. Der 23-Jährige weigerte sich dieser Aufforderung nachzukommen, woraufhin der unbekannte Mann ihn unvermittelt mit Pfefferspray besprühte und anschließend in Richtung Nordstadt flüchtete. Auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens verzichtete der junge Mann.

Unterdessen wurde eine Videoauswertung der Überwachungskameras durchgeführt. Diese konnten die Tat und damit den Beschuldigten aufzeichnen. Eine Fahndung im Nahbereich nach dem Fremden verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des versuchten Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich in der Nacht zum 23. Oktober zwischen 23:55 Uhr und 00:20 Uhr im Bereich des Nordausgangs am Dortmunder Hauptbahnhof aufhielt? Zu dem Zeitpunkt trug der Unbekannte eine schwarz-graue Kappe, einen roten Kapuzenpullover, eine schwarze Steppweste, eine schwarze enge Jeans sowie weiße Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell