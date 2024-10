Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teure Ausreise - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Gestern Vormittag (23. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Frau. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach dieser fahnden.

Gegen 11:10 Uhr wurde eine 29-Jährige bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Pristina/ Kosovo am Flughafen Dortmund vorstellig. Die Frau händigte den Beamten ihren mazedonischen Reisepass aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach der Dortmunderin per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht hatte die mazedonische Staatsbürgerin im November 2023 rechtskräftig, wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zu einer Gesamtgeldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30,- Euro verurteilt.

Da die Gesuchte in der Vergangenheit weder die geforderte Geldstrafe beglichen, noch sich der Strafantrittsladung gestellt hatte, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Die Verurteilte verfügte über ausreichend Barmittel und konnte so den Betrag in Höhe von 1.928,- Euro (inkl. Verfahrenskosten) aufbringen. Anschließend konnte sie ihren Flug antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell