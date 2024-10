Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Per Haftbefehl gesucht - Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt zwei Männer fest

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit im Terminalbahnhof des Flughafens Düsseldorf nahm die Bundespolizei am gestrigen Mittwochabend (23.10.2024) einen zur Fahndung ausgeschriebenen Rumänen fest. Der 38-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Freiburg gesucht. Diese hatte im September dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen erlassen. Demnach wurde er im August dieses Jahres rechtskräftig verurteilt. Die Geldstrafe in Höhe von 560 Euro konnte der Mann jedoch nicht begleichen und somit die siebentägige Ersatzfreiheitsstrafe nicht abwenden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte den Justizbehörden überstellt.

Zwei Stunden später kontrollierten die Bundespolizisten einen Niederländer, der sich zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Samsun/Türkei vorstellte. Hier stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg im Oktober 2022 einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den 25-Jährigen erlassen hatte. Doch der Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 50 Tagen abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Anschließend trat der Mann seinen Flug in die Türkei an.

