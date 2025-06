Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr schickt Boote ins rennen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Bei schönstem Wetter fand an diesem Wochenende die 48.Hobby-Canadier-Regatta am Herdecker Kanu-Club statt.

Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke nahmen wieder an dem diesjährigen Wettbewerb teil und traten mit drei Booten an. Zuvor bereiteten sich die Teilnehmenden mit Trainingseinheiten auf den Wettkampf vor, um bestmöglich abzuschneiden.

Am Freitagabend war es dann soweit, drei Mannschaften (2 Mannschaften als Mixbesatzung drei Damen drei Herren und 1 Mannschaft sechs Damen) der Feuerwehr gingen ins Rennen. Auf dem Wasser musste eine Strecke von rund 250 Metern absolviert werden. Es war ein Kopf an Kopf rennen, was die die Teilnehmenden viel Schweiß kostete. Unsere Mixmannschaften platzierten sich auf dem zweiten und vierten Platz und die Damen machten den dritten Platz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell