FW-EN: Mehrere Einsätze und viel Betrieb bei der Feuerwehr Herdecke am Samstag

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Samstag bei mehreren Einsätzen gefordert und auch im Bereich Ausbildung sowie Einsatzvorbereitung aktiv.

Straßenschaden in der Hermann-Oberth-Straße

Um 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Hermann-Oberth-Straße alarmiert. Dort war ein Loch in der Fahrbahn festgestellt worden - etwa 60 x 60 cm groß und rund 25 cm tief. Die Ursache für den Straßenschaden ist bislang unklar. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstelle zunächst mit Verkehrsleitkegeln ab. Der städtische Betriebshof wurde informiert und übernimmt die weitere Absicherung und Instandsetzung.

Türnotöffnung mit eingeschaltetem Herd - Katze in Wohnung

Nur kurze Zeit später, um 20:33 Uhr, erfolgte ein weiterer Einsatz: Eine Wohnungstür war beim Verlassen der Wohnung in der Hauptstraße ins Schloss gefallen - der Schlüssel steckte von innen. In der Wohnung befanden sich eine Katze sowie ein eingeschalteter Herd mit einem Kochtopf. Da kein Zweitschlüssel verfügbar war und ein gewaltfreies Öffnen mit speziellem Werkzeug nicht möglich war, wurde die Tür mithilfe eines "Knackrohrs" geöffnet. Das Ordnungsamt war ebenfalls vor Ort und unterstützte die Maßnahmen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine mögliche Gefahr verhindert werden.

Vorbereitung auf mögliche Unwetterlage

Bereits am Nachmittag hatte sich die Sondereinheit Information und Kommunikation (IuK) an der Feuerwache auf eine mögliche Unwetterlage vorbereitet. Die Systeme, insbesondere die Unwetter-PCs und Kommunikationsmittel, wurden überprüft und in Einsatzbereitschaft versetzt. Eine Unwetterlage blieb glücklicherweise aus.

Ausbildung und Nachwuchsarbeit

Auch abseits der Einsätze war der Samstag ereignisreich: Die Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr führten ihren regulären Ausbildungsdienst durch. Darüber hinaus unterstützten Ausbilder der Feuerwehr Herdecke am Freitag und Samstag den laufenden Truppführerlehrgang des Ennepe-Ruhr-Kreises im Ausbildungszentrum in Gevelsberg-Silschede.

