Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball: Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstagabend findet auf dem Betzenberg das erste Fußball-Heimspiel der neuen Saison statt. Anpfiff der Zweitligapartie zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des FC Schalke 04 ist um 20:30 Uhr. Der Veranstalter erwartet ein ausverkauftes Fritz-Walter-Stadion.

Die Polizei geht aufgrund von Baustellen im Stadtgebiet von Verkehrsbeeinträchtigungen und Verzögerungen während der An- und Abreise aus. Betroffen sind vor allem die Routen rund um den Messeplatz sowie über die sogenannte Südtangente (Trippstadter Straße/Brandenburger Straße).

Wegen einer Baustelle wird die Zufahrt von der Barbarossastraße in den Barbarossaring nicht möglich sein. Der Messeplatz kann daher nur über die Entersweilerstraße/Bismarckstraße oder über die Altenwoogstraße/Barbarossastraße angefahren werden.

Weil auch im Bereich der Trippstadter Straße/Brandenburger Straße gebaut wird, empfiehlt sich nach dem Spiel die Abreise über die Theodor-Heuss-Straße (Uni-Wohngebiet), um ins westliche Stadtgebiet zu gelangen.

Auch rund um den Betzenberg und den Elf-Freunde-Kreisel ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Insbesondere vor und nach dem Spiel wird es zu Sperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen, um eine möglichst reibungslose An- beziehungsweise Abreise der Fans zu ermöglichen.

Allen Fußballbegeisterten, die mit dem Auto anreisen, wird empfohlen, den "Park-and-Ride-Service" der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zu nutzen.

Informationen und weiterführende Links über Baustellen und Verkehr, die Parkmöglichkeiten sowie den Shuttle-Betrieb der SWK finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet.

Unser Appell: Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre An- und Abreise ein!

Um die Zu- und Abfahrtswege im Blick zu haben, setzt die Polizei Drohnen und Hubschrauber ein.

Die Einsatzleitung geht von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung aus. Dennoch stellen Bundes- und Landespolizei klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen schönen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander im und außerhalb des Stadions. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

