POL-PDKL: Täter verletzt sich und hinterlässt Blutspur

Kaiserslautern (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Er steht im Verdacht, am späten Mittwochabend am Stiftsplatz am Gebäude einer Bank eine Scheibe eingeschlagen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gegen 23.20 Uhr die Polizei, nachdem er das Klirren von Glas gehört und gesehen hatte, wie ein Mann und eine Frau davonliefen. Anhand der Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife das Pärchen wenige Minuten später an der Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße sichten und ansprechen. Der 26-jährige Mann hatte eine blutende Wunde an der Hand, die nach einer Schnittverletzung aussah. Ins Krankenhaus wollte er sich aber vom verständigten Rettungsdienst nicht bringen lassen. Weil er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde der Tatverdächtige auch zum Atemalkoholtest gebeten - Ergebnis: 2,06 Promille.

Die Blutspur, die der 26-Jährige hinterließ, führte vom Kontrollort des Pärchens quer über den gesamten Stiftsplatz bis zu der beschädigten Scheibe. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

