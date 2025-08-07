PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter verletzt sich und hinterlässt Blutspur

Kaiserslautern (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Er steht im Verdacht, am späten Mittwochabend am Stiftsplatz am Gebäude einer Bank eine Scheibe eingeschlagen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gegen 23.20 Uhr die Polizei, nachdem er das Klirren von Glas gehört und gesehen hatte, wie ein Mann und eine Frau davonliefen. Anhand der Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife das Pärchen wenige Minuten später an der Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße sichten und ansprechen. Der 26-jährige Mann hatte eine blutende Wunde an der Hand, die nach einer Schnittverletzung aussah. Ins Krankenhaus wollte er sich aber vom verständigten Rettungsdienst nicht bringen lassen. Weil er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde der Tatverdächtige auch zum Atemalkoholtest gebeten - Ergebnis: 2,06 Promille.

Die Blutspur, die der 26-Jährige hinterließ, führte vom Kontrollort des Pärchens quer über den gesamten Stiftsplatz bis zu der beschädigten Scheibe. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 14:17

    POL-PDKL: Kleingeld gestohlen und Bierdose zurückgelassen

    Kaiserslautern (ots) - Hat ein Dieb seine leere Bierdose in einem Auto zurückgelassen? Eine 28-jährige Frau verständigte am Mittwochabend die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass jemand in ihr Auto eingedrungen war und sich bedient hatte. Es fehlten eine Dose mit Kleingeld sowie ein Kulturbeutel, die im Innenraum lagen. Stattdessen entdeckte die Frau auf dem Beifahrersitz eine leere Bierdose, die nicht von ihr ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:55

    POL-PDKL: Zu dritt auf einem Motorroller

    Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein mit drei Kindern besetzter Motorroller ist am frühen Mittwochabend einem Mann auf einer Landstraße in Sembach aufgefallen. Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Polizeibeamten, der sich in seiner Freizeit befand - er versetzte sich kurzerhand in den Dienst und stoppte den Roller. Während der Beamte den Fahrer festhalten konnte, flüchteten die beiden Mitfahrer zu Fuß. Die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:42

    POL-PDKL: Tempolimit ignoriert

    Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) - Im Bereich Hochspeyer führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwochvormittag auf der B37 eine Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe des Lasergerätes durch. Von 9.15 Uhr bis 10 Uhr herrschte hier nur wenig Verkehr. Vier Fahrer überschritten in dieser Zeit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Am deutlichsten über dem Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 91 km/h gemessen wurde. Alle vier Erwischten kamen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren