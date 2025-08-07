Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu dritt auf einem Motorroller

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein mit drei Kindern besetzter Motorroller ist am frühen Mittwochabend einem Mann auf einer Landstraße in Sembach aufgefallen. Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Polizeibeamten, der sich in seiner Freizeit befand - er versetzte sich kurzerhand in den Dienst und stoppte den Roller. Während der Beamte den Fahrer festhalten konnte, flüchteten die beiden Mitfahrer zu Fuß.

Die hinzugerufene Polizeistreife überprüfte die Personalien des Jungen: Es handelte sich um ein 13-jähriges Kind, das nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Junge wurde zur nächsten Dienststelle mitgenommen und später seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die beiden Mitfahrer konnten bei der Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Der Roller wurde in der Zwischenzeit sichergestellt. Die Überprüfung des Versicherungskennzeichens führte die Beamten zum 16-jährigen Halter des Gefährts. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte er den Roller an den 13-Jährigen verliehen. Der Jugendliche muss mit einer Strafanzeige rechnen, weil er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis geduldet hat. |cri

