POL-PDKL: Jugendliche entfachen Lagerfeuer auf Gebäudedach

Ein Zeuge meldete am Mittwochabend der Polizei, dass sich mehrere Jugendliche auf einem Gebäude auf dem ehemaligen Pfaffgelände aufhalten und dort ein Lagerfeuer entfacht haben. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten niemanden mehr antreffen. Die Glut des Lagerfeuers war jedoch noch vorhanden und konnte durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Bisher liegen keine Hinweise auf die Verursacher vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei zu melden. |elz

