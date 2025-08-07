Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Schlägerei beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten wurde der Polizei am Mittwochnachmittag aus der Pirmasenser Straße gemeldet. Zeugen berichteten, dass fünf Personen einen 31-jährigen Mann zu Boden gebracht, auf ihn eingeschlagen und getreten hätten. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Personengruppe entfernt. Der 31-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Angreifer konnten durch die Einsatzkräfte in der Albertstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein 25-jähriger Mann wies Verletzungen im Gesicht auf, die von der Schlägerei stammen könnten. Er wollte allerdings keine Angaben gegenüber den Polizisten machen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

