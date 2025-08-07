Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall auf der B37

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Mittwochvormittag zu einem Unfall in der Brandenburger Straße (B37). Eine 46-jährige Frau war mit ihrem Volvo in Richtung Pariser Straße unterwegs. In Höhe des Baumarkts wollte sie ihr Fahrzeug wenden, um wieder in Richtung Trippstadter Straße zu fahren. Im selben Augenblick bemerkte der Fahrer eines Transporters, der ebenfalls in Richtung Trippstadter Straße unterwegs war, dass er sich auf der falschen Spur eingeordnet hatte. Um dies zu korrigieren, setzte der Mann seinen Wagen zurück. Dabei rammte er den wendenden Volvo an der linken Seite. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 3.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 44-Jährige wurde auf eigenen Wunsch durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell