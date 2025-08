Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Opel Adam beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung an einem geparkten Opel Adam in der Bahnhofstraße sucht die Polizei Zeugen. Die Tatzeit liegt bereits eine Woche zurück, dennoch erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf mögliche Täter.

Der dunkelgraue Opel Adam mit dem cremeweißen Dach war am Dienstag, 29. Juli, in der Zeit von 14.25 bis 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe des Polizeipräsidiums abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte sie einen größeren Kratzer im Lack der Motorhaube. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Da die Bahnhofstraße in der Regel von Fußgängern stark frequentiert wird, fragt die Polizei: Wer hat in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet oder sogar konkret gesehen, wer sich an dem Opel zu schaffen gemacht hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell