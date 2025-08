POL-PDKL: Gerangel auf dem Bahnhofsvorplatz

Kaiserslautern (ots) - Ein junger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Königstraße gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Jugendliche auf dem Weg von der Brandenburger Straße in Richtung Fruchthallstraße, als er vor einem Wohnanwesen ins Straucheln kam, über den Lenker flog und zu Boden fiel. Dabei zog sich der 14-Jährige Verletzungen im Arm-/Schulterbereich zu. Er ...

mehr