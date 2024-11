Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (26.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51-jährigen Fahrradfahrer und einem 63-jährigen Autofahrer in der Blücherstraße. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 06.00 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Fahrrad entlang der Blücherstraße in Richtung Friedberg. An der Kreuzung zur Waxensteinstraße wollte der 63-Jährige mit seinem Auto nach links in die Blücherstraße abbiegen und übersah hierbei offenbar den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 63-jährigen Autofahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell