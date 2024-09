POL-F: 240909- 0889 Frankfurt: Fahndungsrücknahme- Bezugnahme zu 0884 Frankfurt/ Gutleutviertel: Demente Frau aus Altenhilfezentrum abgängig

Frankfurt (ots) - (ma) Die am 7. September 2024 veröffentlichte Fahndung nach einer vermissten 58-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte noch am selben Tag wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main ...

